وزيرة بريطانية: الخطة البديلة لمكافحة كورونا تعمل بنجاح

أ ش أ

قالت وزيرة الصحة العامة والمسؤولة عن اللقاحات في بريطانيا ماجي ثروب إن خطة الحكومة البديلة الخطة ب الخاصة بقيود كوفيد-19، تعمل بنجاح، وذلك بعد يوم من إعلان مؤسسات تابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية عن وجود أزمة ناجمة عن "نقص شديد" في الموظفين.

وأضافت -حول ما إذا كان الوقت قد حان للنظر في التحول إلى "الخطة ج"، بحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية-: "لا ، الخطة ب تعمل، كما ترون من عدد حالات العلاج في المستشفيات - إنها أقل بكثير مما كانت عليه في العام الماضي ..من المهم أن نتبع البيانات"، موضحة أن الحكومة البريطانية ستأخذ المشورة من اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين حول ما إذا كانت ستقدم جرعة رابعة من لقاح كوفيد-19 في المملكة المتحدة.

وتابعت: "نحن نأخذ المشورة من اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين... اعتقد أن المهم في الوقت الحالي هو أن يحصل الناس على جرعاتهم المعززة، وإذا لم يحصل الناس على جرعتهم الأولى أو تأخروا في تناول جرعتهم الثانية فعليهم التقدم لذلك"، مضيفة : "اعتقد أنه من المهم أن نركز على برنامجنا في الوقت الحالي، وهو الجرعة الأولى والجرعة الثانية والثالثة المعززة، وتدرس اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين باستمرار البيانات السريرية ، وإذا قدموا لنا المشورة ، فسننظر للأمر على محمل الجد ونحديد ما إذا كان مناسبا للبريطانيين".