وزارة العمل الأمريكية: 4.5 مليون أمريكى استقالوا من وظائفهم فى نوفمبر الماضى

واشنطن أ ش أ

ذكرت وزارة العمل الأمريكية، أن 4.5 مليون عامل أمريكى استقالوا من وظائفهم فى نوفمبر الماضي، فى علامة على أن سوق العمل فى الولايات المتحدة يتعافى بقوة من ركود الناتج عن فيروس كورونا خلال العام الماضى .

وأوضحت الوزارة - فى تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم الثلاثاء - أن أرباب العمل أعلنوا عن 10.6 مليون فرصة عمل فى نوفمبر، انخفاضًا من 11.1 مليون فى أكتوبر، لكنها لا تزال مرتفعة بالمعايير التاريخية.

وأشارت، فى استطلاعها الشهرى، عن فرص العمل ودوران العمالة، إلى أن أرباب العمل وظفوا 6.7 مليون شخص فى نوفمبر، ارتفاعًا من 6.5 مليون فى أكتوبر.

وبينت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن هذه البيانات تشير إلى تزايد أعداد الأمريكيين الذين تركوا وظائفهم للبحث عن فرص عمل جديدة أفضل فى ظل توافر مزيد من الوظائف فى سوق العمل، ومع السعى وراء وظائف ذات مرونة أكبر بالنسبة إلى ساعات العمل وزيادة الدخل أو القدرة على العمل عن بعد، تشير الأرقام إلى تزايد ثقة الأمريكيين بإمكانية العثور على وظائف جديدة.

يذكر أن سوق العمل انتعش من الركود القصير والحاد الذى شهده العام الماضى بسبب فيروس كورونا، وارتفع معدل البطالة إلى 14.8٪.