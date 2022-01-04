اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 يناير 2022 11:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

نقيب التمريض: خطة لسد عجز الأطقم بكافة المستشفيات خلال عامين

الثلاثاء، 04 يناير 2022 11:37 ص
نقيب التمريض: خطة لسد عجز الأطقم بكافة المستشفيات خلال عامين الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض، المشرف العام على التمريض بمنشآت هيئة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وعضو مجلس الشيوخ، عن خطة تغطية عجز أطقم التمريض بكافة المستشفيات فى مصر.
 
وقالت نقيب التمريض، فى بيان لها اليوم، إن الدولة تتوسع رأسياً وأفقياً لتغطية عجز التمريض فى كافة المحافظات، وذلك بالتوازى مع خطة تطبيق التأمين الصحى الشامل، حيث اتجهت وزارات الصحة والتعليم العالى لافتتاح معاهد فنية وكليات للتمريض إلى جانب مدارس التمريض بنظام الخمس سنوات والتى تعادل المعاهد الفنية.
 
وأفادت بأن تطبيق منظومة التأمين الصحى في المحافظات كان له دوراً كبيراً في الحد من هجرة التمريض وتهربهم من العمل في القطاع الحكومى، حيث إنه تم زيادة المرتبات والحوافز المقدمة أطقم التمريض بالمنظومة.
 
وأكدت أن السنوات المقبلة ستشهد انفراجة في أعداد أطقم التمريض، لافتة إلى أنه سيتم القضاء على عجز التمريض نهائياً خلال العامين المقبلين.
 
وتابعت قائلة: بالرغم من كون مهنة التمريض من المهن الصعبة، إلا أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد ستقضى على تسرب التمريض.
 
وقالت الدكتورة كوثر محمود، إن الهيئة العامة للرعاية الصحية تقوم بتدريب أطقم التمريض على التخصصات الدقيقة والحرجة بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالتوازى مع تغطية العجز بالمستشفيات، لافته إلى أنه يتم تدريب أطقم التمريض نظرياً وعملياً على كيفية التعامل مع الحالات الحرجة، كما تلقى التمريض تدريبات في مركز مجدى يعقوب للقلب ومعهد ناصر للتعامل مع حالات القلب وزراعات الكلى والكبد والنخاع وهى تخصصات جديدة على أطقم التمريض، بالإضافة إلى التدريب على رأس العمل بالتعاون مع الجانب الايطالى.

نقيب التمريض

التامين الصحى الشامل

العجز فى اعداد التمريض

تسرب التمريض

كوثر محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقيب التمريض: إجراءات جديدة لمحاربة دخلاء المهنة بداية من يناير 2022

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 01:45 م

نقيب التمريض تبحث مع التعليم العالى تخصيص 3 زمالات ومكافأة الامتياز للطلاب

الأحد، 19 ديسمبر 2021 03:14 م

نقيب التمريض: وضع استراتيجية موحدة بالدول العربية لعرضها على اجتماع "الصحة العرب"

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 04:14 م

نقيب التمريض: برامج تدريبية على التخصصات الدقيقة لرفع كفاءة العاملين بالتأمين الصحى

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 11:42 ص

الصحة تشكل لجنة مكبرة للتحقيق في واقعة "فيديو إهانة طبيب لممرض" وتعلن إيقاف صاحب الواقعة عن العمل.. نقابة الأطباء تحيله للتأديب لانتهاكه آداب المهنة ويواجه عقوبات تصل للشطب.. ونقيب التمريض تطالب بأقصى العقوبات

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 09:29 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة