مياه أسيوط تكشف نسب تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد لشبكات المياه والصرف

كتب أحمد حسن

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد إجتماعاً برئاسة المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة لمناقشة النسب التنفيذية لأعمال الإحلال والتجديد الجارى تنفيذها طبقاً لخطة الإحلال والتجديد السنوية، التى تخصصها الشركة فى عامها المالى والتى بلغت قيمتها التقديرية نحو 160 مليون جنيها لأعمال الإحلال والتجديد بمحافظتى أسيوط والوادي الجديد شملت، مد وتدعيم شبكات المياه وخطوط صرف صحي وعمل إحلال وتجديد لشبكات أخرى وإعادة تأهيل ورفع كفاءة المحطاتمياه وصرف صحي ومولدات ديزل وعدايات ومحابس وتوريد طلمبات وكابلات ووحدات نقالي ومعدات ثقيلة، واستكمال أعمال الإحلال والتجديد لعدد من خطوط الطرد قد بدأ العمل بها فى الخطة الماضي، وتنفيذ مشروعات جديدة بقطاعي المياه والصرف الصحي.

وناقش "رئيس الشركة مع مهندسي ومسئولي قطاع المشروعات ومسئولي العقود والمشتريات ما تم إنجازه من مخطط الإحلال والتجديد والمعد بنحو 160 مليون جنيها بالخطة السنوية لمحافظتي أسيوط والوادي الجديد ، هذا بالإضافة 83.5 مليون جنيها موجهة من الدولة لخطة استثمار محافظة الوادى الجديد تمهيداً لضم أصول مرفقي المياه والصرف الصحي إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

وتناول الإجتماع الموقف التنفيذى للأعمال الجارية فى الخطة الاستثمارية وخطة الإحلال والتجديد السنوية، مع الوضع فى الإعتبار عقد مقارنة بين النسب التى تم إنجازها على أرض الواقع فى مواقع العمل والجدول الزمني المعد لنهو تلك الأعمال.

شدد "درة" أثناء الإجتماع على ضرورة إنجاز الأعمال التنفيذية والمنوط تنفيذها طبقا لخطة الإحلال والتجديد السنوية انسجاماً مع الإحتياج الفعلى لكل منطقة، حرصا من الشركة على تحقيق أقصي استفادة بالقطاع الخدمي من المشروعات الجارى تنفيذها، بدخولها الخدمة فور الإنتهاء من التنفيذ للوصول إلى لهدف المنشود الداعي إلى الإرتقاء بمؤشرات المستوى الخدمى المقدم للمواطنين.