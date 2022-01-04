مصرع طفل صدمه قطار بإحدى قرى العياط فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

لقى طفل مصرعه اليوم الثلاثاء، حيث صدمه قطار بإحدى قرى مركز العياط بمحافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفل بإحدى قرى مركز العياط.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طفل صدمه قطار، مما أسفر عن مصرعه فى الحال، وتم الاستماع لأقوال أفراد أسرته، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وكانت أصدرت هيئة النيابة الإدارية، فى وقت سابق، تقريرًا يتضمن توصيات وحلول لأوجه القصور والخلل فى المنظومة الفنية بالسكك الحديدية، وهى:

1- وضع لافتات إرشادية وعلامات أرضية تشير إلى منطقة الاقتراب من المزلقانات بمسافة كافية مع إضاءة المنطقة باستخدام مولدات كهربائية وعدم الاكتفاء بأضواء القطارات والمزلقان التحذيرية والتى تضىء أمام المزلقان مباشرة.

2- وضع مطبات صناعية أرضية على بعد حوالى 15 مترا قبل المزلقان للحد من سرعة المركبات عند عبورها المزلقانات.

3- تدريب العمالة اللازمة لتشغيل المزلقانات.

4- تقليل عدد المزلقانات وتحويل المرور عندها نظراً لتقارب بعض المزلقانات من البعض الآخر ما يؤدى إلى عدم السيطرة عليها.

5- تطوير وصيانة معدات وأجهزة الاتصالات والإشارات وضمان التوافق بين أنظمة القاطرات والملفات الأرضية الموجودة على الخط.

6- تفعيل منظومة محكمة للمتابعة والصيانة وتحديث الأجهزة الإلكترونية بالقاطرات، بحيث تكون متوافقة مع بعضها البعض.

7- إحاطة منطقة المزلقانات بسور ارتفاعه لا يقل 1,1 متر، وعلى بعد 1,8 متر من أقرب قضيب، لمنع اقتحام المركبات للمزلقان من نقط خلافا للمزلقان.

8- التنسيق بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشرطة والمحليات بشأن إدارة وتشغيل وضبط حركة المرور عند المزلقانات.