اليوم السابع
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متخافش من فبركة الصور.. 4 طرق هتساعدك فى كشف حقيقتها والإبلاغ عن مرتكبها

الثلاثاء، 04 يناير 2022 11:18 م
متخافش من فبركة الصور.. 4 طرق هتساعدك فى كشف حقيقتها والإبلاغ عن مرتكبها بسنت ضحية فبركة الصور
كتب - أحمد عبد الهادى

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واقعة إنهاء الطالبة بسنت خالد صاحبة ال 16 عاما لحياتها عن طريق تعاطي حبة الغلال السامة، شغلت الرأي العام، طوال الساعات الاخيرة علي كافة محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرضها للابتزاز من أحد شباب القرية بنشر صور وفيديوهات مفبركة، ويقدم اليوم السابع خطوات هامة تساعد كافة قراءها علي كشف الصور المفبركة ومعرفة حقيقتها دون قلق؛ حسب آراء خبراء التكنولوجيا.

 

الخطوات كالتالي : 
 

1- جوجل ايمدج، وهي طريقة سهلة وبسيطة جدا، حيث يمكنك حفظ الصورة على جهازك، أول الحصور على الرابط الخاص بها، ثم تذهب لموقع جوجل ايمدج وتنسخ الرابط أو تقوم بتحميل الصورة، ثم قم بعمل بحث، وسوف تظهر لك نتائج توضح استخدام الصورة من قبل.

 

2- الـ Notepad، بكل بساطة قم بعمل حفظ للصورة، ثم افتح فايل "نوت باد" واسحب الصورة داخل الفايل، سيظهر لك أكواد كثيرة، إذا ركزت في أول وثاني سطر سيظهر لك اسم برنامج الصور الذي تم استخدامه للتعديل على الصورة مثل فوتوشوب.

 

‏3- Fotoforensics ، وهو موقع على الإنترنت يمكنك من خلاله وضع الصورة وعمل بحث، وسوف يظهر لك ما إذا كانت الصورة معدلة أم لا.

 

‏ 4-  Tineye وهو أيضا موقع أونلاين يوضح لك معدل استخدام الصور من قبل.

 

قانونياً :

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.


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مكافحة فبركة الصور

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