لندن تشهد أول جريمة قتل فى 2022.. وفاة رجل بريطانى تعرض للطعن

كتبت ـ نهال أبو السعود

شهدت العاصمة البريطانية لندن أولى جرائم القتل حيث تعرض رجل فى الاربعينيات من عمره للطعن حتى الموت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء اثناء سيره فى شارع يوسلى ستريت هاى، وفقا لصحيفة ذا صن.

تم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث فى الساعة 12.12 صباحًا لكن الرجل توفى متأثراً بجراحه بعد نصف ساعة، ويقع المشهد بالقرب من بقعة فيلبوت فارم أوبن سبيس حيث تم العثور على طفل يبلغ من العمر 16 عامًا مطعونًا حتى الموت فى 30 ديسمبر.

وصرحت الشرطة إن جريمتى القتل لا يتم التعامل معها حاليًا على أنها مرتبطة، قال كبير المشرفين شون ويلسون: "بعد الحادث المأساوي في الساعات الأولى من صباح اليوم، فإن قلوبنا مع عائلة الضحية.. سيكون هناك تواجد متزايد للشرطة فى ويست درايتون وإذا كان لديك أى معلومات تتعلق بهذه الحوادث ، يرجى التحدث إلى ضباطنا".

وأضاف: "على الرغم من أن الموقع قريب من حادث الطعن المميت الذى وقع فى 30 ديسمبر، إلا أنه فى هذا الوقت لا يبدو أن هناك صلة بين الحوادث".

فى نفس السياق، قالت أم لثلاثة أطفال تعيش فى الجوار: "سمعنا البعض يصرخ فى الشارع لكن الوقت كان متأخرًا واعتقدنا أنه كان سكرانًا ثم امتلأت الشارع بالأضواء الزرقاء الوامضة وكانت الشرطة فى كل مكان. كانوا يركضون فى جميع الاتجاهات ويبدو أنهم يبحثون عن شخص ما"

قال صاحب متجر محلى يبلغ من العمر 41 عامًا: "إنه مكان قريب هنا ونحن جميعًا نشعر به. أنا أعيش وأعمل فى المجتمع. رأيت الشرطة وهي تخرج ظننت أن "أوه لا ليس أحدًا آخر .. الجريمة هنا تزداد سوءًا وكأننا محاصرون من الجريمة".

ولم يتم تنفيذ أى اعتقالات حتى الآن ولا يزال إغلاق الطرق قائمًا، وكان ضباط الطب الشرعى يجوبون مسرح الجريمة في شارع يوسلي هاي ستريت وأغلقت محطة ويست درايتون حيث تم تطويق جزء كبير من الشارع بشريط لاصق للشرطة.