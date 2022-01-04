لص محترف يستخدم فيديوهات مفبركة وصداقات عشوائية بالفيس بوك للنصب على المواطنين

كتب محمود عبد الراضي

لجأ لص محترف إلى استخدام "طلبات الصداقة العشوائية"، والفيديوهات المفبركة للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، حتى تم القبض عليه.

واعترف المتهم بالنصب على المواطنين، بزعم امتلاكه لثروات مالية ضخمة، وإرسال فيديوهات مفبركة لهم للنصب عليهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") بإنشاء صفحات إلكترونية إحتيالية بإسم إحدى السيدات على العديد من مواقع التواصل الإجتماعى ، واستخدام تلك الصفحات فى عمليات إحتيالية من خلال إرسال طلبات صداقة عشوائية والتعارف على المواطنين من مرتادى تلك المواقع وإيهامه لهم بأنه يمتلك ثروات مالية طائلة من ملايين الدولارات ويرغب فى إرسالها للمجنى عليهم بقصد إستثمارها بالبلاد فى أعمال مختلفة نظير حصولهم على عمولة مالية .

وحتى يتمكن من إقناع ضحاياه يقوم بإرسال مقاطع فيديو "مفبركة " لخزائن حديدية بداخلها مبالغ مالية عملات أجنبية ومستندات مــزورة مــنسوبة لإحدى شركات الشحن الدولية التى ستتولى نــقل تـــلك الأموال إلى البلاد، ثم يقوم بالإتصال بالمجنى عليهم منتحلاً صفة مندوب شركة الشحن الدولية وأن المبلغ المالى المراد إستثماره وصل للبلاد داخل حقائب مغلقة مؤمنة، وتم تسليمها لقرية البضائع بميناء القاهرة الجوى ، طالباً منهم إيداع مبالغ مالية كرسوم فى أحد الحسابات البنكية التى تم إعدادها خصيصاً لهذا الغرض.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وأمكن ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة الجيزة ، وضبط بحوزته هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على (صفحات إلكترونية إحتيالية على شبكة "الإنترنت" بروابط إيميلات إلكترونية خاصة بالمتهم - محادثات نصية على برامج التواصل الإجتماعى تؤكد نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على ضحاياه - برامج خاصة بتعديل الصور وإدخال كتابات عليها للنصب على الضحايا - صور إيداعات نقدية من عدة أشخاص بمبالغ مالية مختلفة.

كما أمكن الإستدلال على عدد (14) من المجنى عليهم ، وتم إستدعاء أحدهم وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بالزاوية الحمراء بالقاهرة)، وبسؤاله قرر قيام المتهم المذكور بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى بذات الأسلوب الإجرامى المشار إليه.

بمواجهة المتهم أقر بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وقيامه بتحويل المبالغ المالية حصيلة نشاطه الإجرامى إلى حسابات بنكية خارج البلاد فتم حبس المتهم.