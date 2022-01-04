اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يناير 2022 03:56 م
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لجنة برلمانية ليبية تتابع عمل المؤسسات السيادية وترصد التجاوزات

الثلاثاء، 04 يناير 2022 03:51 م
لجنة برلمانية ليبية تتابع عمل المؤسسات السيادية وترصد التجاوزات اجتماع اللجنة البرلمانية الليبية فى طبرق
كتب أحمد جمعة

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عقدت لجنة متابعة المؤسسات السيادية التابعة لمجلس النواب الليبى اجتماعها الأول بمقر ديوان مجلس النواب بمدينة طبرق شرق البلاد حيث ناقشت اللجنة خلال الاجتماع وضع ألية عملها.

وصرح رئيس لجنة متابعة المؤسسات السيادية وعضو مجلس النواب الليبى فرج عبد المالك في بيان له عقب الاجتماع، بأن اللجنة ستباشر العمل الأسبوع القادم، وستعد تقريراً خلال عشرون يوماً من بداية عملها، وسيتم تقديمه لمجلس النواب الليبى.

يشار إلى أن اللجنة مشكلة بقرار رئيس مجلس النواب الليبى رقم (127) لسنة 2021. م وتتولى متابعة المؤسسات السيادية مصرف ليبيا المركزي، ديوان المحاسبة، هيئة الرقابة الإدارية، هيئة مكافحة الفساد وإعداد تقرير عن عملها في فترة الانقسام ورصد أي تجاوزات خلافاً للقوانين المنظمة لعملها.

 

 


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