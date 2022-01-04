علامات تخبرك أن رئتيك ما زالت تحتاج العلاج بعد التعافى من كورونا

كتبت إيناس البنا

الالتهاب الرئوي هو عدوى يمكن أن تؤثر على إحدى الرئتين أو كلتيهما، ويؤدي إلى حدوث التهاب في الأكياس الهوائية المسماة الحويصلات الهوائية ، وهو أحد أكثر الأعراض شيوعًا لعدوى فيروس كورونا.

فتحور فيروس كورونا منذ أن تفشى وشكل العديد من السلالات التي تستهدف الرئتين بشكل أساسي، في حين أن بعض الأشخاص يعانون فقط من أعراض خفيفة إلى معتدلة للعدوى، يمكن أن ينتهي الأمر بالبعض الآخر إلى محاربة المشكلات الصحية طويلة المدى من الفيروس.

وذكر الخبراء أن خطر الإصابة بعدوى الرئة أعلى بين المصابين أو الذين تعافوا من كورونا، ومع وصول سلالة أخرى معدية من أوميكرون نتعرف من الخبراء على الأعراض التحذيرية المختلفة التي قد تظهر على رئتي المريض الذي تعافى من كورونا للإشارة إلى الالتهاب الرئوي.

ماذا يحدث لرئتيك عندما تصاب بعدوى فيروس COVID-19؟



تعد الإصابة بفيروس كورونا حتى الآن أسوأ معركة شهدتها البشرية على الإطلاق، لأنه مرض تنفسي حاد يستهدف الرئتين بشكل أساسي، مما يؤدي إلى العديد من الأعراض الخطيرة مثل انخفاض مستويات الأكسجين ، وصعوبة في التنفس ، والاختناق، وما إلى ذلك، فما الذي يحدث بالضبط لرئتيك عندما تصاب بالفيروس؟

وفقاً للدراسات، فإن الفيروس يدخل الجسم عن طريق أعضاء الجهاز التنفسي مثل الفم والأنف وما إلى ذلك، وبعد دخوله إلى الجسم، يتلامس الفيروس مع الأغشية المخاطية الموجودة في أدوار الجهاز التنفسي، ثم يدخل خلية واحدة سليمة والخلية بدورها تصنع أجزاء فيروس جديدة، ثم تتكاثر هذه الخلية، ثم تصيب الفيروسات الجديدة الخلايا الأخرى الموجودة في الجوار، ثم ينقسم الفيروس إلى فروع أصغر فأصغر في الرئتين، وبالتالي تصيب الرئتين والحويصلات الهوائية ببطء، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل مشاكل التنفس والسعال وما إلى ذلك.

الالتهاب الرئوي بعد التعافي من كورونا



خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي يزداد عندما يصاب الجسم بفيروس كورونا القاتل، والسبب في ذلك هو أن خلايا الرئة في هذه المرحلة قد تضررت بالفعل من كورونا.

علامات تشير إلى أن رئتيك تحاول التعافي بعد كورونا

يمكن أن تعطيك رئتيك بعض العلامات التي قد تشير إلى وجود خطأ ما في جسمك، خاصة عندما يتعلق الأمر بالالتهاب الرئوي، فهناك بعض العلامات التي قد تساعدك على اكتشاف الحالة بسرعة وبدء العلاج قبل فوات الأوان لإنقاذ رئتيك.