عضو لجنة الحج والعمرة: انطلاق أول فوج من المعتمرين المصريين للسعودية 3 فبراير

إبراهيم حسان

قال ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن أول فوق مصري من المعتمرين يتجه إلى الأراضي السعودية لأداء المناسك، سيكون في يوم 3 فبراير المقبل.

أضاف ترك، في مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية بسمة وهبة، أن اللقاحات المعتمدة لدى المملكة العربية السعودية "استرازينكا فايزر وجونسون ومودرنا، وتابع: "من يمر علي تطعيمه 6 أشهر يجب أن يحصل على جرعة تنشيطية معتمدة قبل السفر، وذلك لأجل تأمين سلامة المعتمر وصحته، وخاصة في ظل التزاحم والاحتكاك في المشاعر بالحرم المكي".

وعن الأسعار، قال: "الأسعار مرتفعة بسبب ضعف الأعداد، ولن يمكن تلبية كل رغبات المصريين، وخاصة أن هناك طاقة استيعابية للعمرة.. والأسعار مرتبطة بالعدد، والعدد سيتم تحديده بعد 25 يناير المقبل، ولكن نتوقع أن يكون العدد ضعيف، وربما لن يتجاوز عدد المصريين في العمرة 30 أو 40 ألف".