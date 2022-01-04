ضبط مالك مطعم للتحقيق فى واقعة مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين بتسمم بـ6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

تحفظ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على مالك مطعم بمدينة 6 أكتوبر، للاستماع لأقواله، بعد مفارقة شخصين الحياة، وإصابة اثنين بتسمم، نتيجة تناولهم وجبة طعام من المطعم.

ويجري رجال المباحث تحريات مكثفة للتأكد من كون الوجبة التي تناولوها من المطعم، هي السبب في إصابتهم بالتسبب من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع شخصين، وإصابة اثنين نتيجة تناولوهم وجبة طعام من مطعم بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين للمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، أنهم تناولوا وجبة طعام من مطعم، وأصيبوا عقب ذلك بتسمم، وفارق اثنين منهم الحياة عقب نقلهم إلى المستشفى.

تحفظ رجال المباحث على مالك المصنع، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.