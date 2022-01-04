صور.. رسم جداريات بمدارس كفر الشيخ والمصالح الحكومية بأيدى طالبات تربية نوعية

تزينت جدران عدد من مدارس إدارة شرق كفر الشيخ بجداريات صممتها طالبات كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، تنفيذاً للتعاون بين المحافظة والجامعة بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال نائب لشئون التعليم والطلاب بإشراف الدكتورة أمانى شاكر، عميد كلية التربية النوعية، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة داليا السيد، الاستاذ بكلية التربية النوعية.

وعبرت الطالبات عن سعادتهن بالمشاركة فى تصميم الجداريات ورسمها بالمدارس وعلى جدران المصالح الحكومية، ليراها أهالى المحافظة بدلا من تنفيذ مشروعات التخرج بالكلية، مؤكداً أن الجداريات مشروعات تخرج ومشاركة مجتمعية، مقدمات الشكر لمحافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة وعميد الكلية ووكيل وزارة التربية والتعليم، لما قدموه من توجيهات وإرشادات للوصول إلى إنتاج عمل فنى عظيم يسجل على جدران مدرسة الشهيد رياض ويسرد تفاصيل عمل دؤوب من الإخلاص والجهد والمثابرة.

ورسمت الطالبات جداريات تعبر عن البيئة والمهن والتراث الذى تشتهر به محافظة كفر الشيخ، بمتابعة الدكتورة داليا السيد، والدكتور أحمد حجازى مدير مدرسة الشهيد رياض الثانوية العسكرية ، مينا ممدوح لبيب مدرس التربية الفنية بمدرسة الشهيد رياض الثانوية.