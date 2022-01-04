وذكر المركز الروسى لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد - في بيان اليوم الثلاثاء، أن الإصابات الجديدة سُجلت في كافة مناطق روسيا البالغ عددها 85 منطقة، مشيرا إلى تسجيل 834 حالة وفاة خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 312 ألفا و187 شخصا.

وأوضح البيان أن العاصمة الروسية /موسكو/ سجلت 1967 إصابة من الإصابات الجديدة، تليها مدينة سانت بطرسبورج بــ 1297 حالة إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 974 إصابة خلال الساعات الأخيرة.

وأشار البيان إلى أن 27 ألفا و71 شخصا تعافوا من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين إلى 9 ملايين و575 ألفا و147 شخصا.