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رحلات الطيران تحقق ارتفاعا كبيرا وتسجل 20 ألف رحلة فى سبتمبر الماضى

الثلاثاء، 04 يناير 2022 09:29 ص
رحلات الطيران تحقق ارتفاعا كبيرا وتسجل 20 ألف رحلة فى سبتمبر الماضى مطار القاهرة - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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حقق عدد ركاب الطائرات زيادة ملحوظة في شهر سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات حكومية، حيث سجل إجمالي عدد رحلات الطائرات نحو 20.7 ألف رحلة، ارتفاعا من 8.5 ألف رحلة في شهر سبتمبر المناظر له عام 2020، بزيادة بلغت نحو 12.2 ألف رحلة.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن أغسطس الماضي سجل ارتفاعا أيضا بشكل ملحوظ في عدد رحلات الطيران، حيث شهد 19.8 ألف رحلة طيران، مقابل 7.8 ألف رحلة في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 12 ألف رحلة.

وكانت أرقام عدد رحلات الطيران قد شهدت ارتفاعا ملحوظا في يوليو الماضي، حيث سجلت نحو 18.5 ألف رحلة في هذا الشهر، مرتفعة من 6.5 ألف رحلة في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 12 ألف رحلة.

وكانت حركة الطيران خلال عام 2020 قد شهدت تأثرا كبيرا بسبب ظهور فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت بيانات تطور حركة الطائرات خلال شهر مايو من عام 2020، عدد 2.7 ألف رحلة، مقابل 22.6 ألف رحلة خلال شهر مايو من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 19.9 ألف رحلة، فيما بلغ عدد رحلات شهر ابريل الماضي نحو 2.4 ألف رحلة، مقابل 26.9 ألف رحلة بتراجع بلغ نحو 24.5 ألف رحلة.


جهاز الاحصاء

حركة الطيران

اخبار الاقتصاد

رحلات الطيران

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