رئيس صندوق التنمية الحضرية: بدء أعمال تطوير منطقة الحسين قريبًا

إبراهيم حسان

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن الصندوق يبحث كيفية الحفاظ على أعمال التطوير من التعدي عليها، حتى لا تمتد لها أيادي لتفسد ما جرى القيام به، كما يتم استعراض أعمال التطوير التي ستجرى في منطقة الحسين بالقاهرة التاريخية.

أضاف رئيس صندوق التنمية الحضرية، في مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة إكسترا نيوز، أن الصندوق سيبدأ في القريب العاجل أعمال التطوير بمنطقة الحسين، ويجرى بحث التعامل مع الأهالى والشاغلين والحرف الموجودة في تلك المنطقة، لمعرفة مدى تقبل الأهالى ما سيعرض عليهم خلال المفاوضات.

وتابع رئيس صندوق التنمية الحضرية: "سنعمل على تجديد واجهات المباني ويبقى الأهالى موجودين في المنطقة، ولكن بعض المباني ستضطر لتنفيذ أعمال ترميم ورفع كفاءة للمنازل، وبالتالي ستعمل على إعطاء قيمة إيجارية للناس أصحاب المباني وقيمة نقل المنقولات لفترة حتى إنهاء ترميم المنازل".