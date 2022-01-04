اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يناير 2022 03:35 م
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رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب

الثلاثاء، 04 يناير 2022 03:21 م
رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب جانب من الامتحانات
قنا: صابر سعيد

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تفقد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، امتحانات الفرقة الثانية بكلية الطب بمركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، بحضور الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

واطمأن رئيس الجامعة، على حسن سير الامتحانات من كافة النواحي وعلى استعدادات مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة لامتحانات القطاع الطبي بالجامعة 

وقال أحمد حلمي، مدير مركز الاختبارات الالكترونية بالجامعة، إنه يؤدي اليوم طلاب الفرقة الثانية بكلية الطب وعددهم 479 طالبا وطالبة امتحان مادة فورماتيف بمركز الاختبارات الالكترونية، ويتم متابعة كافة الأمور التقنية الخاصة بالامتحان وتذليل أي عقبات تواجه الطلاب.

شهد الجولة الدكتور أحمد هاشم، وكيل كلية الطب لشئون الدراسات والبحوث، والدكتورة حنان فايد، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب.


امتحانات كلية الطب

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