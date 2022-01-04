رئيس الوزراء الأفغانى بالوكالة: لم نخطط لاغتيال أشرف غني

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قال رئيس الوزراء الأفغاني بالوكالة، الملا عبد الغني بردار إنهم (أي حركة طالبان) لم يخططوا لاغتيال الرئيس السابق أشرف غني، بعد أن تمكن الحركة من السيطرة على كابول.

وأضاف بردار في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة خاما برس الأفغانية اليوم الثلاثاء، "أن هناك عددا من المسؤولين والسياسيين السابقين لا يزالون يعيشون في كابول بسلام ولم يلحق بهم أي ضرر".

وأوضح، أنه تم الإعلان عن عفو عام ينطبق على الجميع بمن فيهم الرئيس السابق.

وكان أشرف غني قد قال - في مقطع فيديو بعد فراره من كابول - إنه غادر أفغانستان لمنع إراقة الدماء وتدمير كابول واغتيال رئيس آخر لأفغانستان.

وفي سياق آخر، قال رئيس الوزراء الأفغاني بالوكالة إنه "يتعين على المجتمع الدولي الإفراج عن أموال أفغانستان والسماح لها بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الأخرى" داعيا العالم للاعتراف بطالبان.