وشدد ميقاتي - خلال استقباله اليوم قائد الجيش اللبنانى العماد جوزيف عون، على رأس وفد من مجلس قيادة الجيش في السراي الحكومي - على دعم الخطوات التي يقوم بها الجيش وبذل كل الجهود لمساعدته على تجاوز هذه المرحلة الصعبة، معتبرا أن هذا الأمر من الثوابت الأساسية لحماية لبنان وشعبه وصون الوطن من المخاطر.

وقال إن الجيش سيبقى حصن الدفاع الأول عن لبنان والمؤسسة الأولى التي تمثل الانصهار الحقيقي بين جميع اللبنانيين، مشيرا إلى أن حماية الجيش للوطن ليس شعارا يتردد في المناسبات الوطنية، بل هو فعل ايمان يترجمه الجيش كل يوم بتضحيات جنوده وضباطه وشجاعتهم وحكمة قيادته.

وأشاد ميقاتي بالتعاون الوطيد بين الجيش وسائر القوى الأمنية التي تتعاون من أجل أمن لبنان وسلامة اللبنانيين جميعا.

