دعم الوحدات المحلية فى كفر الشيخ بالمعدات للنهوض بمنظومة النظافة وتحسين البيئة

كفر الشيخ - محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، تسليم 5 لوادر زاحف على كاوتش لمدينتي بيلا ومسير، وذلك لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين البيئة فى الوحدات المحلية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بقرى ومدن المحافظة، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021-2022م، ويأتي ذلك فى إطار الاستراتيجية العامة للدولة لحماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن هذه خطوة من ضمن خطوات تطوير منظومة النظافة بالمراكز والمدن والقرى لرفع المستوى العام للنظافة، موجهاً بعمل دوريات على مدار اليوم لتجوب الشوارع لرفع القمامة منها أولا بأول، وتوعية المواطنين بضرورة إلقاء القمامة فى أماكنها المخصصة، للحفاظ على المظهر الجمالى والحضاري، بالإضافة إلى أهمية رفع الوعي البيئي لدى العاملين بهذا القطاع الهام بكافة مراكز وقرى المحافظة.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن الدولة تولى ملف النظافة اهتماماً كبيراً، وتقدم كافة أوجه الدعم للنهوض بمنظومة النظافة، بمراكز ومدن وقرى المحافظة لخدمة المواطنين، تنفيذًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.