دبلوماسى بولندى: ملف أوكرانيا سيهيمن على أعمال منظمة الأمن والتعاون الأوروبى

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قال نائب وزير الخارجية البولندي مارسين بسزيداتش إنه خلال رئاسة بولندا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ستهيمن القضايا الأوكرانية على جدول الأعمال.



وأضاف بسزيداتش- في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم الثلاثاء أن: "قضايا أوكرانيا ستهيمن على جدول الأعمال، خاصة قضية دونباس.. وآمل أن نتحدث عن شبه جزيرة القرم إذا كانت روسيا مستعدة لذلك"، مضيفا أن روسيا لديها توقعات من الغرب، وإن العالم الغربي لديه أيضًا توقعات من روسيا.



وتابع: "على الرغم من أن موقف بولندا من السياسة الشرقية لم يتغير، ستعمل وارسو في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشكل أساسي كوسيط بين أطراف النزاع..ومن الأولويات الأخرى لرئاسة بولندا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا دعم الدول بعد جائحة الفيروس التاجي".



جدير بالذكر أن بولندا تولت السبت الماضي رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمدة عام