حاكم فيينا لا يؤيد دخول البلاد فى إغلاق جديد.. والإصابات تضرب رياضة التزلج

كتبت ـ هناء أبو العز

أعرب حاكم العاصمة النمساوية فيينا ميخائيل لودفيج عن عدم تأييده لدخول البلاد فى إغلاق جديد بسبب ارتفاع الإصابات بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد.

وقال لودفيج - فى تصريح اليوم الثلاثاء: أثق فى قرارات اللجنة المعنية بمكافحة الوباء، والتي تجتمع بعد غد الخميس، والإجراءات والفحوصات الحالية يمكن تجنب البلاد إغلاق جديد، موضحا أن أحدث الدراسات أشارت إلى أن 40% من الإصابات الجديدة خفيفة وبدون أعراض.

وفى سياق متصل، أعلنت جمعية مدربى رياضة التزلج فى النمسا، فى بيان اليوم، أن موسم الرياضات الشتوية الشهرية عالميا في البلاد قد تلقى ضربة كبيرة بإصابة أكثر من 100 مدرب تزلج بفيروس كورونا في مدينة تيرول النمساوية الشهيرة بهذه الرياضة، مشيرة إلى أن المدينة تشهد حاليا تجمعات كثيفة من محبي رياضة التزلج، وأن إصابة المدربين تهدد بانتشار أوسع للفيروس بسبب المجموعات الكبيرة التى يتولون قيادتها.

وأوضح البيان أن كثيرا من المدربين لم يتلقوا الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا بعد، لافتا إلى أن جمعية مدربي التزلج في تيرول أرسلت توصية عاجلة لجميع مدارس التزلج لتطبيق فحوصات وقيود كورونا المشددة.

وشهدت إصابات كورونا فى النمسا قفزة واسعة، حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5469 إصابة جديدة، و25 حالة وفاة خلال 24 ساعة.