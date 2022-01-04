اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يناير 2022 03:57 م
أكرم القصاص
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جيش لبنان: ضبط 39 شخصا وبحوزتهم أسلحة لإطلاقهم النار بالهواء احتفالا بالعام الجديد

الثلاثاء، 04 يناير 2022 03:37 م
جيش لبنان: ضبط 39 شخصا وبحوزتهم أسلحة لإطلاقهم النار بالهواء احتفالا بالعام الجديد الجيش اللبنانى - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أكد الجيش اللبناني إلقاء القبض على 39 شخصا وبحوزتهم 7 أسلحة حربية وكميات من الذخائر، خلال مداهمات بمنطقتي البقاع والشمال؛ لضبط مطلوبين بتهم إطلاق النار في الهواء، بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية.
 
وأضاف الجيش اللبناني أن وحدات من الجيش المنتشرة في البقاع والشمال نفذت مداهمات خلال اليوم وأمس لمنازل مطلوبين لإقدامهم على إطلاق النار خلال الاحتفالات بالعام الجديد.
 
وأوضح أن الوحدات ألقت القبض على 39 شخصا وبحوزتهم 7 أسلحة حربية من طراز كلاشنكوف و6 مسدسات وعدداً من بنادق الصيد وكمية من الذخائر الخاصة بها بالإضافة إلى 4 قنابل يدوية وكمية من المواد المخدرة.
 
وأشار الجيش اللبناني إلى أن المضبوطات تم تسليمها وبدأت التحقيق مع المتهمين باشراف القضاء المختص.

لبنان

الجيش اللبنانى

العام الجديد

اسلحة

مواد مخدرة

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