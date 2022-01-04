جامعة إسكندرية فى المركز 617 عالمياً وفقاً للآداء الأكاديمى URAP لـ 2022

الإسكندرية أسماء على بدر

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية إن نتيجة تصنيف الجامعات وفقاً للأداء الأكاديميURAP لعام 2022 قد أعلنت، حيث صنفت جامعة الإسكندرية في المرتبة 617 على مستوى جامعات العالم، والرابع محلياً، من 32 جامعة مصرية.

وأشار الدكتور قنصوة إلى أن موقع التصنيف على الانترنت أوضح أن نظام التصنيف URAP يركز على الجودة والأداء الأكاديمي للجامعات، وتعتمد الدرجة الإجمالية لكل جامعة على أدائها عبر العديد من المؤشرات، وأضاف أن مؤسسة URAP قامت بجمع بيانات 3000 جامعة (HEI) وتم تسجيل أفضل 2500 منها مما يعني أن تصنيف URAP قام بتحليل ما يقرب من 12٪ من جميع مؤسسات التعليم العالي في العالم، وبالتالي فهو أحد أكثر أنظمة تصنيف الجامعات شمولاً في العالم.

وقال إن نظام تصنيف URAP يهدف إلى مساعدة الجامعات على تحديد مجالات التقدم المحتملة فيما يتعلق بمؤشرات الأداء الأكاديمي، ويركز التصنيف على المقالات المنشورة في المجلات المدرجة في الربع الأول والثاني والثالث من حيث عامل تأثير Journal Impact Factor ضمن مجالات موضوعاتها.

جدير بالذكر أن مؤسسة التصنيف تقوم بجمع البيانات من Web of Science و InCites لأعلى 3000 جامعة لها نشر عالمي ثم يتم منها تصنيف 2500 بعد معالجة البيانات. ويتم توزيع الدرجات الإجمالية وفقاً للمؤشرات التالية: الأبحاث 21%، إجمالي المستند 10%، الاستشهادات 21%، إجمالي تأثير الأبحاث 18%، إجمالي تأثير الاستشهادات 15%، التعاون الدولي 15٪.