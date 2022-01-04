تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى بأبو كبير الشرقية بتكلفة 1.415 مليار جنيه

وفى قطاع الطرق قامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بتنفيذ أعمال رصف شارع الحرية بمدينة أبوكبير وشارع عبدالعزيز على والتحرير وصبرى شريف واستكمال الطريق الدائرى ورفع كفاءة طريق ابوكبير كفر صقر بمعرفه الهيئه العامه للطرق والكبارى.
كما أنه جارى تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعى بمدينة ابوكبير وتم توصيل الغاز بقرية هربيط بنسبه تنفيذ أعمال 95%.
وفى قطاع الأبنية التعليمية جارى تنفيذ أعمال إنشاء مدرسة الثانوية التجارية بنين بمدينة ابوكبير، وجناح مدرسة ابومليحة للغات الرسمية ومدرسة مجدى السيد نور ب طوخ وجناح بمدرسة طوخ الإبتدائية الجديدة ومدرسة مقدم خالد الدويتلى عزبة سرى بأولاد موسى ومدرسة منشأة رضوان الإبتدائية القديمة ومدرسه ميمون للتعليم الأساسى بتكلفه إجمالية تقدر 42 مليون و38 ألف جنيه.
كما قامت رئاسة رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات المخالفة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع فضلا عن رفع الإعلانات المخالفة، فتم شن 97 حملة إشغال وتحرير 413 محضر اشغالات ورفع 40 ألف حالة إشغال وتحرير 9 محاضر غلق ضد أصحاب مراكز الدروس الخصوصية وتم غلق 28 غرفه مخصصه لمراكز الدروس الخصوصية، كما تم مصادرة 257 شيشه من المقاهى المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، إزاله (164) حالة تعدي، رفع 70 طن قمامه يوميا خلال حملات النظافة التى شنتها رئاسة المركز يوميا من المدينة والوحدات المحلية التابعة.
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