تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى بأبو كبير الشرقية بتكلفة 1.415 مليار جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

B " كفر الأحصر – كفر الشوبكى – التل والمسلمية" ومشروع انشاء شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد قرية القراموص والمناسترلى بتكلفة تقدر 992.2 مليون جنيه . أكد المهندس حمدي نصر رئيس مركز و مدينة أبو كبير بالشرقية، أنه جارى تنفيذ أعمال تجميل مداخل مدينة أبوكبير وتطويرها وإزالة وبناء مبنى المخازن القديم برئاسة المركز وإنشاء بوابة على طريق أبوكبير / فاقوس بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و730 ألف جنيه، فضلاً عن تنفيذ مشروعات فى قطاع مياه الشرب بإنشاء محطة مياه أبوكبير بتكلفة 325 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات فى قطاع الصرف الصحى شملت محطة معالجة أبو كبير لخدمة 10000م 3/ يوم قرى " المناسترلى – القراموص – كفر السواقى – الدهتمون – طوخ القراموص – كفر الأعصر – كفر الشوبكى – التل والمسلمية"، وصرف قرى منشأة رضوان إستهداف "منشأة رضوان – منشأة صدقى – الحمادين – نزلة خيال – المشاعلة – العزازية وصرف صحى قرى هربيط استهداف "كفر النصيرى – الاحراز – ابوياسين – كفر هربيط" ومشروع انشاء شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد قرى ابوكبيركفر الأحصر – كفر الشوبكى – التل والمسلمية" ومشروع انشاء شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد قرية القراموص والمناسترلى بتكلفة تقدر 992.2 مليون جنيه

وفى قطاع الطرق قامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بتنفيذ أعمال رصف شارع الحرية بمدينة أبوكبير وشارع عبدالعزيز على والتحرير وصبرى شريف واستكمال الطريق الدائرى ورفع كفاءة طريق ابوكبير كفر صقر بمعرفه الهيئه العامه للطرق والكبارى.

كما أنه جارى تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعى بمدينة ابوكبير وتم توصيل الغاز بقرية هربيط بنسبه تنفيذ أعمال 95%.

وفى قطاع الأبنية التعليمية جارى تنفيذ أعمال إنشاء مدرسة الثانوية التجارية بنين بمدينة ابوكبير، وجناح مدرسة ابومليحة للغات الرسمية ومدرسة مجدى السيد نور ب طوخ وجناح بمدرسة طوخ الإبتدائية الجديدة ومدرسة مقدم خالد الدويتلى عزبة سرى بأولاد موسى ومدرسة منشأة رضوان الإبتدائية القديمة ومدرسه ميمون للتعليم الأساسى بتكلفه إجمالية تقدر 42 مليون و38 ألف جنيه.

كما قامت رئاسة رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات المخالفة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع فضلا عن رفع الإعلانات المخالفة، فتم شن 97 حملة إشغال وتحرير 413 محضر اشغالات ورفع 40 ألف حالة إشغال وتحرير 9 محاضر غلق ضد أصحاب مراكز الدروس الخصوصية وتم غلق 28 غرفه مخصصه لمراكز الدروس الخصوصية، كما تم مصادرة 257 شيشه من المقاهى المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، إزاله (164) حالة تعدي، رفع 70 طن قمامه يوميا خلال حملات النظافة التى شنتها رئاسة المركز يوميا من المدينة والوحدات المحلية التابعة.