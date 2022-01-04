تطوير مداخل منطقة شق الثعبان وإصلاح تسريب مياه بحلوان.. تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي طره فى محافظة القاهرة، بالتنسيق مع فرع هيئة النظافة استكمال تطوير ورفع كفاءة مدخل شق الثعبان والسير بخطى جادة وسريعة في تطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والداخلية للمنطقة مع استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات والمخلفات وكسر الرخام والسحالة الى جانب رفع تراكمات القمامة والمخلفات بشارع مصر حلوان الزراعي.

جاء ذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة واستعادة المظهر الحضاري بأحياء المنطقة الجنوبية تنفيذا لتوجيهات المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، والتي شددت على رفع كفاءة الطرق والشوارع طبقا للخطة الاستثمارية للعام المالي 2021-2022

وفى السياق، قامت الأجهزة التنفيذية بحي دار السلام بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية والطرق بالحي بأعمال تطوير ورصف شارع جسر اللالاي تيسيرا على المواطنين وتحسين مستوى الخدمات طبقا للخطة الاستثمارية للعام المالي 2021-2022.

كما تم استكمال أعمال إزالة الأرصفة القديمة والمتعدية على الطريق ورفع أعمدة الإنارة القديمة والمتهالكة تمهيدا لتركيب أعمدة جديدة بشارع الجسر البراني والقيام بأعمال الرصف الذي سيشهدها الشارع خلال الأيام القادمة باعتباره مدخل هام للحي وتخفيف العبئ على كوبري دار السلام تيسيرا للعملية المرورية.

وتنفيذا للتعليمات بالاستجابة الفورية لكل طارئ وما يستجد من أعمال، تلقت غرفة العمليات بحي حلوان بوجود تسريب من محبس مياه خط 600 بشارع عزبة الوالدة العمومي أمام النفق الجديد وعلى الفور قامت الأجهزة التنفيذية بالحي بالتنسيق مع مرفق المياه للقيام باعمال التصليحات كما تم تنفيذ حملة لتطهير بالوعات الصرف الصحي في اطار تكثيف الجهود لأعمال الصيانة والتطهير المستمرة وشملت الاعمال تطهير بالوعات منطقة العزبة البحرية.

واستكمالا لمجهودات حي حلوان تم تكثيف أعمال النظافة اليومية لخلق بيئة نظيفة حضارية بمختلف شوارع الحي استهدفت منطقة الملاءة ومجمع المدارس وشارع الزلزال العمومي ومنطقة العزبة القبلية وطريق جامعة حلوان وشارع زكي حواس وشارع راغب.