تشغيل ماكينات السداد الإلكترونى POS بمياه سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج انه تم البدء في تشغيل ماكينات السداد الإلكترونى POS بجميع مراكز خدمة العملاء والتى تمكن المواطنين من سداد المبالغ المستحقة عليهم باستخدام كروت السداد الإلكترونى وذلك في إطار حرص الشركة على تطبيق التكنولوجيا الحديثة في جميع العمليات الإدارية بهدف توفير الوقت والجهد وتنفيذ كافة المهام بدقة عالية

وأشار المحاسب نبيل عبد العليم رئيس القطاع التجارى انه تم اتاحة 24 ماكينة سداد الكترونى بمراكز خدمة العملاء والتى تتميز بمراقبة العمليات النقدية بشكل دقيق كما أنها تزيد من كفاءة التنظيم في المعاملات النقدية وفي إجرائها هذا بالإضافة الى اتاحة عرض كافة العمليات التي تمت بشكل سهل ومنظم للقراءة.

يذكر أن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى لمواجهة مياه الأمطار المحتملة، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات وفرق متابعة ميدانية تعمل على مدار الساعة لمتابعة أى طوارئ قد تتعرض لها محافظة سوهاج.

وأضاف رئيس مياه سوهاج، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أنه تم تجهيز 70 سيارة كسح وعدد 4 سيارة نافورى وسيارتين فاكيوم وعدد 22 باك لودر وعدد 15 مضخة نزح مياه و 10 سيارات مدمجة وعدد 12 مولد كهرباء متحرك للتعامل الفوري مع تراكمات المياه المحتملة بالشوارع.

وأكد رئيس مياه سوهاج، أن قطاع المعامل بالشركة يقوم بمتابعة مآخذ محطات مياه الشرب وخاصة التى تقع على الترع وأنه يتم رفع عينات مياه على مدار الساعة للتأكد من مطابقة مياه المأخذ للمواصفات القياسية لمياه الشرب.