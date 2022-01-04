اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يناير 2022 06:38 م
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تزيين أشجار شوارع كفر الشيخ احتفالا بالعام الجديد بأيدى طالبات تربية نوعية.. لايف

الثلاثاء، 04 يناير 2022 05:38 م
تزيين أشجار شوارع كفر الشيخ احتفالا بالعام الجديد بأيدى طالبات تربية نوعية.. لايف طلاب وطالبات تربية نوعية كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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رصدت عدسة اليوم السابع تلوين وتزيين طلاب وطالبات كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ للأشجار بشوارع كفر الشيخ، معبرين عن سعادتهم بعام ميلادي جديد، متفائلين بعام يعمه الأمن والسلام على مصرنا الحبيبة، مؤكدين أنهم فخورون بأنفسهم للمشاركة الإيجابية في تزيين محافظتهم.

ووجهوا الشكر للدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال نائب لشئون التعليم والطلاب، اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتورة أماني محمد شاكر عميد كلية التربية النوعية، لما قدموه من توجيهات وإرشادات للوصول إلى نتاج عمل عظيم يسجل في التاريخ ويسرد تفاصيل عمل دؤوب من الإخلاص والجهد والمثابرة.

قالت الدكتورة داليا مداح، أستاذ النحت بكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، إنها فرصة كبيرة للتعبير الطلاب والطالبات عما تعلموه طوال الأربع سنوات للمشاركة في تزيين مدينتهم ومدن المحافظة، وهذه هي المرحلة الأولى، وهناك مراحل متعددة لاستخدام كافة الوسائل لتزيين الجدران والأشجار.

وقالت الدكتورة داليا السيد، أستاذ التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، عبر الطلاب من خلال مشروعات التخرج عن عام ميلادي جديد برسومات متعددة على الأشجار سواء بالشارع الواصل بين الجامعة والمحافظة، وشارع مستشفى جامعة كفر الشيخ، وسيجرى تزيين الأشجار في معظم شوارع مدن المحافظة بدعم رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة وعميدة كلية التربية النوعية.

  تزيين طلاب وطالبت تربية نوعية الاشجار بشوارع كفر الشيخ

طلاب وطالبات تربية نوعية المشاركين فى تزيين الأشجار بشوارع كفر الشيخ

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