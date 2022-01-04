ترامب يصف "تويتر" بـ "وصمة عار على الديمقراطية"

وكالات

هاجم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، موقع "تويتر" للتغريدات، واصفا إياه بأنه "وصمة عار ‏على الديمقراطية".

وحسب موقع سبوتنيك، يأتي هجوم ترامب على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة بعد إغلاقه بشكل دائم حساب النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، المؤيدة له.

وحظر "تويتر" حساب جرين، يوم الأحد، بسبب نشرها معلومات مضللة عن فيروس "كورونا" المستجد، وهو ما يعد انتهاكا لسياسات النشر الخاصة بـ"تويتر".

وأشار ترامب في بيان رسمي إلى أن "مارجوري تايلور جرين تملك جمهورا كبيرا من الأشخاص الصادقين والوطنيين والعمل الجاد، وهي لا تستحق ما حدث لها في أماكن مثل تويتر وفيسبوك".

NEW!



President Donald J. Trump:



"Twitter is a disgrace to democracy. They shouldn’t be allowed to do business in this Country. Marjorie Taylor Greene has a huge constituency of honest, patriotic, hard-working people. They don’t deserve what’s happened to them on places like... pic.twitter.com/1k8EBViWTc — Liz Harrington (@realLizUSA) January 4, 2022

وتابع ترامب أن "موقعي "تويتر" و"فيسبوك" مملين، ولديهم فقط وجهة نظر يسارية راديكالية، ويكرههم الجميع، إنهم وصمة عار على أمتنا".

كما حث الرئيس الأمريكي السابق أنصاره على مغادرة كلتا المنصتين، بعد أشهر فقط من الإعلان عن مشروعه الخاص لوسائل التواصل الاجتماعي، "تروث سوشيال"، المقرر إطلاقه في الربع الأول من عام 2022.

يشار إلى أن موقع "فيسبوك" حظر، أمس الاثنين، وبصورة مؤقتة، مارجوري تايلور جرين، من التعليق والنشر لمدة 24 ساعة، بعد أن نشرت منشورات تنتهك إرشادات المجتمع.

وتعرّض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، نفسه للحظر على موقعي "تويتر" و"فيسبوك" منذ ما يقرب العام، وبعد تعرضه للحظر، رفع ترامب دعاوى جماعية ضد "تويتر" و"فيسبوك" و"جوجل" ومديرينهم التنفيذيين، زاعما أنهم يفرضون رقابة على وجهات النظر المحافظة.