ترامب يصف "تويتر" بـ "وصمة عار على الديمقراطية"

هاجم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، موقع "تويتر" للتغريدات، واصفا إياه بأنه "وصمة عار ‏على الديمقراطية".

وحسب موقع سبوتنيك، يأتي هجوم ترامب على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة بعد إغلاقه بشكل دائم حساب النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، المؤيدة له.

وحظر "تويتر" حساب جرين، يوم الأحد، بسبب نشرها معلومات مضللة عن فيروس "كورونا" المستجد، وهو ما يعد انتهاكا لسياسات النشر الخاصة بـ"تويتر".

وأشار ترامب في بيان رسمي إلى أن "مارجوري تايلور جرين تملك جمهورا كبيرا من الأشخاص الصادقين والوطنيين والعمل الجاد، وهي لا تستحق ما حدث لها في أماكن مثل تويتر وفيسبوك".

"Twitter is a disgrace to democracy. They shouldn’t be allowed to do business in this Country. Marjorie Taylor Greene has a huge constituency of honest, patriotic, hard-working people. They don’t deserve what’s happened to them on places like... pic.twitter.com/1k8EBViWTc