تحرير 40 محضر مخالفة إجراءات احترازية خلال حملة مكبرة بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

أكد الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا، على استمرار حملات المتابعة الميدانية لتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومواعيد الغلق الشتوية وكذلك ضبط حركة الشارع ومتابعة الحالة العامة بشوارع المدينة، ورفع الإشغالات من شوارع المدينة و التى تعيق حركة المواطنين وتتسبب فى التكدس المرورى.

وأضاف أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا شنت حملة برئاسة الدكتور رجب قياتى نائب رئيس المدينة بمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية و النظافة، وقد أسفرت الحملة عن تحرير 40 محضر مخالفة إجراءات احترازية.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز و مدينة المنيا من إزالة 59حالة تعدى على أملاك الدولة بقرى وأحياء المنيا خلال شهر ديسمبر وذلك خلال الموجه 18 لإزالة التعديات على املاك الدولة والأراضى الزراعية ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بضرورة التصدى لأى حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

وأضاف أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالمتابعة المستمرة على مدار 24 ساعة لأى حالة تعدى حيث تم إزالة 24حالة مبانى على أملاك الدولة بمساحة 2893م و 25حالة إزالة فورية على الأراضى الزراعية بمساحة 15 قيراط و8 أسهم و4 حالات إزالة فورية لمبانى أملاك دولة بمساحة 345م وأسترداد 7 مبانى أملاك دولة بمساحة 805 م و3 حالات تعدى على حرم الطريق بمساحة 14م و11حالة إزالة فى المهد لمخالفات البناء بمساحة 1472م و 9 حالات إزالة تعدى على نهر النيل بمساحة 654م ليصل الإجمالى 59 حالة تعدى على املاك الدولة بمساحة 5973م وذلك خلال التقرير الشهرى لإدارة التعديات.