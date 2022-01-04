اليوم السابع
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تحرير 25 مخالفة إشغال طريق و52 إزالة و18 بائع متجول بموقف البياضية بالأقصر

الثلاثاء، 04 يناير 2022 11:25 ص
تحرير 25 مخالفة إشغال طريق و52 إزالة و18 بائع متجول بموقف البياضية بالأقصر جانب من الحملات
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر تحت إشراف اللواء علاء الطوخي حكمدار مديرية أمن الاقصر، والمقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر برئاسة العميد طارق لطفي رئيس المدينة، حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات التي يتسبب بها الباعة الجائلين بمنطقة موقف سيارات البياضية.

وخرجت الحملات في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، بتكثيف المجهودات التنفيذية والأمنية لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام على مستوى محافظة الأقصر، حيث شارك بالحملة الرائد على بكري وكيل إدارة شرطة المرافق، والنقيب عبد الله سلطان ضابط بالإدارة، وأحمد محمود دياب مدير قسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر، وسمير سعود ومحمد عبده نائبي، رئيس حي جنوب، وعصام عبد الراضي احد أعضاء المتابعة الميدانية بالمدينة.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير عدد من المخالفات شملت 25 مخالفة إشغال طريق و18 بائع متجول، وتنفيذ 52 إزالات إدارية و7 مخالفات نظافة عامة، و10 مخالفات عدم إرتداء كمامات، وبحصر المضبوطات المخالفة شملت بيانها كالتالي:- (2 تروسيكل حديد، و1 عربه حديد، و9 شمسيه حديد، و1 ترابيزه حديد، و1 سرير جريد، و3 ترابيزه خشب، و3 فاترينة خشب، و3 طاولة خشب كبير، و5 طاولة خشب صغير، و60 برمك بلاستيك متنوع، و3 حصير بلاستيك، و1 فاترينة مأكولات، و11 صينية متنوع، و1 ميزان عادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتم التحفظ على المضبوطات.

 

ازالة 18 بائع متجول و10 كمامات بموقف البياضية
ازالة 18 بائع متجول و10 كمامات بموقف البياضية

 

ازالة مخالفات الباعة الجائلين بالاقصر
ازالة مخالفات الباعة الجائلين بالاقصر

 

جانب من الحملات بموقف سيارات البياضية
جانب من الحملات بموقف سيارات البياضية

الاقصر

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