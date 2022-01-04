تجديد حبس المتهم بالنصب على شباب بزعم تسفيرهم للدراسة بالخارج

كتب محمد إبراهيم

قرر قاضى التحقيقات تجديد حبس متهم بإدارة أكاديمية بدون ترخيص بالقاهرة والنصب والإستيلاء على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للدراسة بالخارج 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

ووردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تتهم (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) بإدارة كيان تعليمى وهمى "أكاديمية "بدون ترخيص" للدراسة بالخارج - كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى السفر لإستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية، بالإضافه إلى إدعائه بالحصول على دكتوراة فى عدد من المجالات ، فضلاً عن الإعلان من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأن الأكاديمية المشار إليها حاصلة على وكالة رسمية بعدد من الجامعات الأجنبية "خلافاً للحقيقة ، وتمكن من خلال ذلك النشاط من التحصل على مبالغ مالية من ضحاياه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وضبطه حال تواجده بمقر الأكاديمية، وبالتفتيش عُثر على (مجموعة من العقود بين الأكاديمية والطلاب الراغبين فى السفر للدراسة بالخارج بأسماء أشخاص مختلفة – مجموعة من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية تفيد إمكانية الحصول على شهادات دراسية عليا من الخارج – كلاشيه بإسم يستخدم فى مهر العقود والأوراق الخاصة بالأكاديمية – مجموعة من المستندات الخاصة براغبى السفر للخارج بقصد الدراسة)، وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.