تجديد الثقة فى المتحدثة الرسمية باسم الشرقية للعام الرابع على التوالى

كتبت: فتحية الديب - إيمان مهنى

جدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الثقة في الدكتورة أسماء عبدالعظيم، المتحدثة الرسمية باسم محافظة الشرقية، وذلك للقيام بمهام منصبها للعام الرابع على التوالي.

ومنذ تقلدها منصب المتحدثة الرسمية باسم محافظة الشرقية، أرست الدكتورة أسماء عبدالعظيم، أسسا للتواصل مع مختلف القنوات الإعلامية من صحف وقنوات فضائية، فضلًا عن الطفرة التي شهدها المركز الإعلامي والبوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية خلال الآونة الأخيرة، وآخرها الحصول على جائزة مصر للتميز الحكومي.



وتشغل الدكتورة أسماء عبدالعظيم، مقدمة برامج ومراسلة إخبارية ومُعدة برامج بالتليفزيون المصري بقناتي القنال والنيل للأخبار، بجانب عملها متحدثة رسمية باسم محافظة الشرقية منذ عام 2018، فيما تمتلك خبرة تصل إلى 21 عامًا في مجال إعداد وتقديم البرامج في التليفزيون المصري والقنوات الخاصة، فيما سبق لها إسناد مهمة تدريب وتأهيل طلاب وخريجى كليات الإعلام للعمل فى المؤسسات الإعلامية.





تجديد الثقة في الدكتورة أسماء عبد العظيم متحدثة رسمية باسم الشرقية (1)



تجديد الثقة في الدكتورة أسماء عبدالعظيم متحدثة رسمية باسم الشرقية (3)



تجديد الثقة في الدكتورة أسماء عبدالعظيم متحدثة رسمية باسم الشرقية (4)



تجديد الثقة في الدكتورة أسماء عبدالعظيم متحدثة رسمية باسم الشرقية (5)



تجديد الثقة في الدكتورة أسماء عبدالعظيم متحدثة رسمية باسم الشرقية (6)



تجديد الثقة في الدكتورة أسماء عبدالعظيم متحدثة رسمية باسم الشرقية (7)



تجديد الثقة في الدكتورة أسماء عبدالعظيم متحدثة رسمية باسم الشرقية (8)