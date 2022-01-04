بوريس جونسون: بريطانيا تشهد انتشارا غير مسبوق لكورونا والأسابيع المقبلة صعبة

كتب أحمد عرفة

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، إن 60% من الذين دخلوا المستشفيات فى بريطانيا لم يحصلوا على اللقاح ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف بوريس جونسون، أن بريطانيا بها 9 ملايين شخص لم يحصلوا بعد على الجرعات المعززة من اللقاح.

وتابع رئيس وزراء بريطانيا، أن الجيش البريطاني سيقدم دعما للمستشفيات التي تعاني من ضغط بسبب كورونا ، مستطردا: متأكدون من أن أوميكرون أخف من السلالات السابقة .

وقال بوريس جونسون، إن بريطانيا تشهد انتشارا غير مسبوق لكورونا والأسابيع المقبلة صعبة، موضحا أنه يمكن أن نجد طريقة للتعايش مع كورونا.