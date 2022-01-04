اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 يناير 2022 08:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بوريس جونسون: بريطانيا تشهد انتشارا غير مسبوق لكورونا والأسابيع المقبلة صعبة

الثلاثاء، 04 يناير 2022 07:26 م
بوريس جونسون: بريطانيا تشهد انتشارا غير مسبوق لكورونا والأسابيع المقبلة صعبة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، إن 60% من الذين دخلوا المستشفيات فى بريطانيا لم يحصلوا على اللقاح ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف بوريس جونسون، أن بريطانيا بها 9 ملايين شخص لم يحصلوا بعد على الجرعات المعززة من اللقاح.

وتابع رئيس وزراء بريطانيا، أن الجيش البريطاني سيقدم دعما للمستشفيات التي تعاني من ضغط بسبب كورونا ، مستطردا: متأكدون من أن أوميكرون أخف من السلالات السابقة .

وقال بوريس جونسون، إن بريطانيا تشهد انتشارا غير مسبوق لكورونا والأسابيع المقبلة صعبة، موضحا أنه يمكن أن نجد طريقة للتعايش مع كورونا.


جونسون

بريطانيا

كورونا

أخر الاخبار

اخبار بريطانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة