بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد

كتب: محمد الأحمدى

زار صباح اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الدكتور القس أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر الطائفة بالنزهة الجديدة بالقاهرة.

ورافق البطريرك صاحبا النّيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص بيشوي فوزي، الوكيل الرعوي.

وتضمن اللقاء الكلمات التهنئة المختلفة، وتبادل الهدايا التذكارية بين الطرفين، كما تم مناقشة بعض الموضوعات الأخرى. وفي نهاية اللقاء، وجه غبطة البطريرك، والقس أندريا زكي الشكر والتقدير للدولة المصرية، للدور الكبير الذي تقوم به لأجل خير المواطن المصري. وانتهى اللقاء بالتقاط الصور الختامية.