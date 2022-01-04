اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يناير 2022 02:01 م
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الكل هياكل.. البلطي بـ30 جنيها والسردين بـ35.. أسعار الأسماك بأسواق قنا

الثلاثاء، 04 يناير 2022 01:55 م
الكل هياكل.. البلطي بـ30 جنيها والسردين بـ35.. أسعار الأسماك بأسواق قنا سوق السمك
قنا: صابر سعيد

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قدم اليوم السابع بثا مباشر من أسواق السمك بمدينة قنا لعرض أنواع وأسعار الأسماك النيلية وأسماك البحر داخل أشهر الأماكن لبيع الأسماك

قال علاء محمد، بائع سمك، إن الأسعار تبدأ من 20 جنيها للكيلو وحتى 40 جنيها، حيث سجل البلطي اليوم 20 جنيها للصغير، و30 جنيها للوسط، و20 جنيها للكيلو من القراميط

وأوضح محمد، أن أسعار الجمبري من 180 إلى 200 جنيه للكيلو، والمبروكة 35 جنيها للكيلو، والشموس بسعر 30 جنيها، والسردين بسعر 30 جنيها

وأشار حمدي الكومي، إلى أنواع المتواجدة في السوق تتنوع ما بين بلدي وأسماك البحر الأحمر، وتباع بشكل طازج وأيضا تباع مشوية بسعر 10 جنيهات للكيلو

أسواق سمك قنا (4)
 

 

أسواق سمك قنا (1)
 

 

أسواق سمك قنا (2)
 

 

أسواق سمك قنا (3)
 

أسماك قنا

سوق السمك

اخبار محافظة قنا

اخبار مصر

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