اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 يناير 2022 11:58 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة: وصول جثمان المصرى المتوفى بالسعودية.. غدا

الثلاثاء، 04 يناير 2022 11:14 ص
القوى العاملة: وصول جثمان المصرى المتوفى بالسعودية.. غدا محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يصل صباح غد الأربعاء جثمان الشاب المصرى أحمد محمد توفيق عبد الواحد ابن محافظة الدقهلية مركز دكرنس المتوفى فى السعودية نتيجة توقف القلب والتنفس، وذلك على الرحلة رقم 2650 لمصر للطيران التى تقلع من مطار الملك خالد الدولى بالرياض الساعة 4.40 فجرا لتصل فى السادسة صباح غد الأربعاء للقاهرة ، ويصل الجثمان برفقة شقيق المتوفى توفيق محمد توفيق.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تلقى تقريراً بذلك من الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض ، أشار فيه إلى أنه طبقا لتوجيهاتكم تم نقل جثمان الشاب المصرى أحمد محمد توفيق عبد الواحد المتوفى نتيجة توقف القلب والتنفس على نفقة الدولة ، وبذلك بعد أن ناشد أخو المتوفى بتدخل وزير القوى العاملة لشحن الجثمان إلى مصر على نفقة الدولة .

ونوه الملحق العمالى إلى أنه تم التحرك السريع من جانب السفير طارق المليجى القنصل العام بالرياض بتكفل الدولة شحن الجثمان إلى مصر.

وفى نفس السياق، قال عادل حنفى نائب رئيس اتحاد المصريين فى السعودية ، إنه سوف يتم صلاة الجنازة على الشاب المتوفى بمسجد المهينى بشمال الرياض اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر ثم توجه الجثمان إلى مطار الملك خالد الدولى بالرياض تمهيداً لإنهاء إجراءات شحن الجثمان

وكشف رئيس اتحاد المصريين فى السعودية عن أن أخو المتوفى أرسل رسالة صوتية إلى وزير القوى العاملة محمد سعفان وجه فيها الشكر والتقدير على إصدار تعليماته للملحق العمالى بالرياض أحمد رجائى لنقل المتوفى على نفقة الدولة.

وكشف رئيس اتحاد المصريين فى السعودية، أن وزير القوى العاملة قام بالتواصل هاتفيا مع أخو المتوفى المقيم بالرياض، حيث قدم له واجب العزاء داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

كما تقدم عادل حنفى نائب رئيس اتحاد المصريين فى السعودية بالشكر إلى جميع الجهات المعنية التى تكفلت بشحن جثمان الشاب المصرى المتوفى فى المملكة إلى مصر، وخص بالشكر التحرك العاجل من قبل وزير القوى العاملة محمد سعفان، والقنصل العام فى الرياض السفير طارق المليجي، والملحق العمالى بالقنصلية أحمد رجائي.

 


السعودية

المصريين العاملين بالسعودية

الملحق العمالى بالسعودية

القنصلية المصرية بالسعودية

القوى العاملة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القوى العاملة تعلن مد التقدم للعمل فى ليبيا بالمهن الطبية حتى السبت المقبل

الثلاثاء، 04 يناير 2022 11:09 ص

جدل تحت قبة مجلس الشيوخ بسبب العلاوة السنوية فى قانون العمل.. القانون يحدد 3% حدا أدنى سنويا من الأجر التأمينى ومطالبات بزيادتها لـ7%.. ووزير القوى العاملة يؤكد: تم الاتفاق عليها مع أصحاب الأعمال واتحاد العمال

الإثنين، 03 يناير 2022 04:30 م

الشيوخ يوافق على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة

الإثنين، 03 يناير 2022 03:49 م

وزير القوى العاملة: إعداد قانون لتنظيم العمالة المنزلية

الإثنين، 03 يناير 2022 12:22 م

القوى العاملة: تحصيل 44.8 مليون جنيه مستحقات حل الشكاوى العمالية بالرياض

الإثنين، 03 يناير 2022 07:50 ص

القوى العاملة: تعيين 27 شاباً واستخراج 500 شهادة قياس مستوى مهارة بكفر الشيخ

الإثنين، 03 يناير 2022 07:48 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة