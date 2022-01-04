القوى العاملة تنجح فى إعادة شركة أسمنت للعمل بعد توقفها 3 أيام

كتبت آية دعبس

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ، استئناف 38 عاملًا العمل بأحد شركات مصانع الأسمنت بمحافظة قنا، بكامل الطاقة الإنتاجية للشركة، وذلك بعد توقف عن العمل 3 أيام لتحقيق مطالبهم بتجديد عقود العمل الخاصة بهم وعودتهم إلى العمل.

وقالت وزارة القوى العاملة،: إن الوزير أصدر توجيهاته لمدير مديرية القوى العاملة بقنا حسام طلبه بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق بكافة الطرق القانونية والودية لإنهاء تجمع 38 عاملا بالشركة، وحل مشكلتهم مع الشركة وتحقيق مطالبهم بتجديد عقود العمل الخاصة بهم وعودتهم إلى العمل .

من جانبه شكل حسام طلبه مدير المديرية فريق عمل للتفاوض مع إدارة الشركة، حيث تم التفاوض مع جميع الأطراف المعنية ، وأسفرت المفاوضات عن تجديد عقود العمل الخاصة بالعمال حتي 31 مارس 2022، وذلك دون المساس بحقوق العمال .

وقال مدير المديرية إنه بناء علي ذلك تم فض تجمع العمال وعودتهم إلى العمل، وذلك بمتابعة يومية مع الوزير محمد سعفان، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا .

وقد تضم فريق العمل الذى قام بفض تجمع العمال، محمد على وكيل المديرية وعليان بواب مدير إدارة الرعاية بالمديرية وماجدة أبو المجد مدير مكتب علاقات العمل بمنطقة عمل قنا، وشنودة خير مدير مكتب تفتيش العمل بمنطقة عمل قنا ومدحت منير، وطارق المفتشين بمكتب تفتيش العمل بمنطقة عمل قنا ، بالتعاون مع سيد حامد رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال قنا والأقصر برئاسة سيد حامد رئيس الاتحاد.