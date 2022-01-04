الصور الأولى من حادث مقتل 10 سجناء وشرطى فى محاولة الهروب من سجن بهايتى

فاطمة شوقى

قتل 10 سجناء وضابط شرطة في هايتي خلال محاولة للفرار من سجن كروا دي بوكيه في ضواحي العاصمة بورت أو برنس، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الشرطة الوطنية جاري ديسروسيرس.

وقال ديسروسيرس، إن "الرصيد قتل 11 شخصا بينهم شرطي"، حسبما نقلت صحيفة "ايرالدو" الأرجنتينية.

وأضاف أن "ثلاثة من رجال الشرطة أصيبوا أيضا بجروح خطيرة وسيحتاجون إلى الإجلاء الطبي لكوبا"، مشيرا إلى أن عددا غير معروف من السجناء، بحوزتهم أربعة أسلحة نارية، ظهروا الجمعة الماضية وهم يحاولون الفرار من أكبر ثانى سجن فى البلاد، واحتجزوا "ثلاثة رجال شرطة وممرضة" كرهائن.



سجن هايتى

خلال دخولهم إلى السجن شديد الحراسة، استعاد السجناء ثلاثة أسلحة إضافية، بما في ذلك بندقية هجومية، ووصلت وحدات الشرطة المتخصصة مع بدء التعزيزات وإطلاق النار.

وقال ديسروسيرس: "تم عزل ضابط شرطة في الاتجاه المركزي للشرطة القضائية ويجري تحقيق لمعرفة الظروف" التي دخلت فيها الأسلحة السجن.



محاولة هروب السجناء

في فبراير 2021، فر أكثر من 400 سجين من نفس السجن، وتوفي 25 شخصًا، بمن فيهم مدير السجن، في عملية الهروب التي تواطأ فيها بعض الحراس، وفقًا لنتائج تحقيق أجرته منظمة غير حكومية هايتي.



محاولة هروب السجناء