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الرؤية والإنجاز.. قاعدة بيانات للعمال والمستمثرين الأجانب الحاصلين على إقامة

الثلاثاء، 04 يناير 2022 03:33 ص
الرؤية والإنجاز.. قاعدة بيانات للعمال والمستمثرين الأجانب الحاصلين على إقامة وزارة القوى العاملة
كتبت ــ آية دعبس

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كشف كتاب "الرؤية والإنجاز"، والذى يتضمن المشروعات التنموية فى مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021، عددا من المشروعات التي نفذتها الدولة خلال هذه الفترة ممثلة فى وزارة القوى العاملة، حيث بذلت الدولة جهودا لضبط العمالة الأجنبية فى مصر وتسهيل حصول المستثمرين على الإقامة بقصد العمل.
 
وأوضح الكتاب، وجود 528% زيادة فى نسبة الإيرادات السنوية المحصلة من رسوم استخراج تراخيص عمل الأجانب، حيث سجلت 176 مليون جنيه خلال 2012 مقابل 28 مليونا خلال 2014، كما تم إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعمال والمستمثرين الأجانب الحاصلين على إقامة مستثمر.
 
وأشار إلى أنه فى إطار تعزيز استقرار علاقات العمل ومراقبة تنفيذ أحكام القانون، قامت الوزارة بتسوية 2.1 ألف شكوى جماعية من إجمالي 3.3 ألف شكوى، بالإضافة إلى 44.5 ألف شكوى فردية تم تسوية ما يقرب من 70% منها، كما تم إبرام 491 اتفاقية عمل جماعية وتسوية عمل ودية استفاد منها 18.3 مليون عامل.
 
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وقع على أول نسخة من كتاب يوثق كل الإنجازات التي تمت بجميع ربوع مصر، ويضم كل المشروعات التنموية خلال السنوات السبع الماضية.

كتاب الرؤية والانجاز

القوى العاملة

تراخيص عمل الاجانب فى مصر

عمل الاجانب فى مصر

اقامة المستثمرين الاجانب فى مصر

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