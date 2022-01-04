التحقيق مع المتهمين بابتزاز الطالبة بسنت خالد فى الغربية

كتب محمود عبد الراضي

عرضت الجهات المعنية المتهمين بابتزاز الطالبة بسنت خالد بالغربية على جهات التحقيق للتحقيق معهما فيما هو منسوب اليهما من اتهامات.

وأكد مصدر فى ضوء عدم ورود بلاغات من مواطن مقيم بدائرة مركز كفر الزيات – الغربية " بخصوص واقعة إنهاء ابنته حياتها.

فقد تم التعامل مع ما تناولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى من تعرض ابنته للابتزاز من قِبل شخصين قاما باستخدام صور شخصية لها ، وما أشار إليه والدها فى هذا الشأن من أن ذلك جاء بقصد إبتزازها وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء المتهمين وضبطهما .