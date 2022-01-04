اليوم السابع
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أكرم القصاص
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اعتقال روسى بالنرويج بتهمة التورط فى عملية احتيال على نطاق واسع

الثلاثاء، 04 يناير 2022 07:50 م
اعتقال روسى بالنرويج بتهمة التورط فى عملية احتيال على نطاق واسع الشرطة النرويجية - أرشيفية
وكالات

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أكدت وسائل إعلام نرويجية أن السلطات الأمنية اعتقلت في ديسمبر الماضي مواطنا روسيا بناء على مذكرة توقيف دولية صادرة عن موسكو، بتهمة تورطه بعملية احتيال على نطاق واسع.
 
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وذكرت وكالات أنباء أن "المطلوب البالغ 50 عاما لم يتم الكشف عن اسمه، واعتقل في 29 ديسمبر في مطار غاردرموين بالعاصمة أوسلو بناء على المعلومات الواردة من روسيا بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة واستخدم عقودا وهمية في عمليات احتيال واسعة النطاق تجاوزت قيمتها 1.4 مليون دولار".
 
وأشارت إلى أنه "من المعروف أن الرجل يعيش في بلجيكا، وذهب إلى النرويج لغرض السياحة، وكان على قائمة المطلوبين منذ ربيع العام الماضي".
 
وقدمت الشرطة النرويجية التماسا للمحكمة لتوقيفه أربعة أسابيع، في انتظار تسليمه لروسيا، لكنها لم تحصل على تأييد المحكمة بعد.
 
وأشارت المحكمة إلى أنها "لا تملك أي معلومات عن أدلة إدانته ووثائق من المحاكم الروسية تشرح الجرائم المنسوبة إليه".
 

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