اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يناير 2022 02:00 م
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استرداد 180 فدانا من الأراضى المملوكة للدولة بوادى النطرون فى البحيرة

الثلاثاء، 04 يناير 2022 01:47 م
استرداد 180 فدانا من الأراضى المملوكة للدولة بوادى النطرون فى البحيرة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون بالتعاون مع الاجهزة الامنية حملة مكبرة لاسترداد الأراضي المملوكة للدولة.

وأسفرت الحملة عن استرداد 3 قطع من الأراضي بإجمالي مساحة 180 فدان من واضعي اليد غير الجادين فى تقنين أوضاعهم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ووضع لافتات أرض مستردة أملاك دولة لمنع التعامل عليها من قبل المواطنين.

من جانبه أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين، مشيرا الى التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على اراضي أملاك الدولة وسحب الأراضي من غير الجادين منهم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد أعلنت عن خطة متكاملة لإزالة التعديات على املاك الدولة حفاظا على الرقعة الزراعية الخصبة من التآكل وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والمحافظين.


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