إنهاء تطوير مدرسة العليمي ووهدان بشما ضمن مبادرة حياة كريمة فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن المهندس سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، عن الانتهاء من مشروعين جديدين بقطاع الأبنية التعليمية بقرى أشمون، حيث تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مدرسة الشهيد محمد عيسي العليمي الإعدادية بشما بنسبة تنفيذ 100%، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقري مركز أشمون للنهوض والإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مدرسة الشهيد محمد فاروق وهدان الإعدادية بشما بنسبة تنفيذ 100%، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى أشمون، مؤكداً أنه تم الانتهاء من هذه المشروعات فى الموعد المحدد لها وذلك لخدمة العملية التعليمية بقرية شما.

وأكد سرور أن الدولة والقيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بقطاع التعليم وتسعى جاهدة إلى الحفاظ على مصلحة أبنائها الطلاب التى تأتى فى أولويات أجندة الحكومة من خلال التوسع فى إنشاء صروح تعليمية جديدة، وتطوير ورفع كفاءة المدارس الموجودة بالفعل بمختلف قرى ومراكز المحافظة للمساهمة فى الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مشيراً أن بتسليم هذه المشروعات أصبح الإنجاز السابع عشر لحياه كريمة بقطاع الأبنية التعليمية بقرى أشمون .

وأوضح أيضاً أنه جارى الانتهاء من التشطيبات النهائية لعدد كبير من المنشآت التعليمية التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى أشمون، مؤكداً على استمرار المتابعة الدورية لجميع المشروعات التى يتم تنفيذها بالمبادرة والتدعيم الكامل لها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون.