إصابة رئيس بوتسوانا بفيروس كورونا وخضوعة للعزل الذاتى

وكالات

أعلنت الحكومة البوتسوانية إصابة رئيس البلاد موكجويتسي ماسيسيك بفيروس كورونا بعدما خضع لاختبار دوري.

ونقلت صحيفة ذا إيست أفريكا عن بيان أصدرته الحكومة إن " الرئيس البوتسواني، أصيب بالفيروس ولا يعاني من أعراض لكنه سيستمر في تلقي المراقبة الطبية الدقيقة من قبل أطبائه، ويخضع حاليا للعزل الذاتي الاجباري في مقر إقامته الرسمي، وسوف يتولى نائب الرئيس سلومبر تسوجوان المهام الرئيسية مؤقتا".

أطلقت بوتسوانا مؤخرًا لقاحات معززة للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالفعل وخفضت سن التطعيم إلى 12 عاما.