ألمانيا ترفع أسعار السجائر وتحظر إعلاناتها

كتبت: هناء أبو العز

يواجه المدخنون في ألمانيا والذين يبلغ عددهم نحو 14 مليون شخص، صدمة في أسعار السجائر، و الذى سيكون متوسط سعرها في عام 2022 حوالي 7.30 يورو لكل علبة.

ونشرت صحيفة بيلد الألمانية، أنه ولأول مرة منذ سبع سنوات تسرى ضرائب على التبغ في ألمانيا، وستكون بالنسبة لعلبة سجائر قياسية (20 قطعة) زيادة عشرة سنتات أخرى في المتوسط.

وكما هو الحال في كل عام ، هناك العديد من التغييرات ، ففي عام 2023 ستُضاف عشرة سنتات أخرى ، وفي عامي 2025 و 2026 ، ستُضاف 15 سنتًا أخرى لكل علبة، بمعنى آخر ، بحلول عام 2026 ، سيرتفع سعر المكب بما مجموعه 50 سنتًا.

ودخل قانون تحديث ضرائب التبغ حيز التنفيذ في 1 يناير 2022، كما يتم فرض ضرائب أعلى على تبغ الشيشة والتبغ الساخن، حتى مع استخدام سوائل السجائر الإلكترونية ، ولكن ليس حتى 1 يوليو 2022.

و لحماية الصحة، يُحظر الإعلان عن منتجات التبغ التقليدية مثل السجائر اعتبارًا من الأول من يناير.

رحلة سيجارة صغيرة عبر الزمن: في الأول يناير 2002 ، قبل 20 عامًا ، كانت تكلفة العلبة 3 يورو، و في غضون ذلك ، تضاعف السعر بأكثر من الضعف ، وزاد بأكثر من 140 %.