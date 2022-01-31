وزير الكهرباء يلتقى سفير الدنمارك بمصر والوفد المرافق له لبحث سبل التعاون

كتبت رحمة رمضان

( Jose Luis Jimeno ) رئيس شركة فيستاس لجنوب أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا) والوفد المرافق لهما، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون وفتح فرص الاستثمار بين مصر والدنمارك . استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة سفند اولينج سفير الدنمارك لدى جمهورية مصر العربية ويرافقه خوسيه لويس جيمينورئيس شركة فيستاس لجنوب أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا) والوفد المرافق لهما، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون وفتح فرص الاستثمار بين مصر والدنمارك

وأشاد الدكتور شاكر فى بيان له اليوم بالعلاقات السياسية المتميزة بين مصر والدنمارك مرحباً بالتعاون مع الشركات الدنماركية، موضحاً أنها شريك موثوق به ولها خبرات كبيرة فى مشروعات الكهرباء، موضحا أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات كفاءة استخدام الطاقة .

وأكد شاكر أن الحكومة المصرية قد بذلت جهوداً كبيرة لتخطى الصعاب التى واجهة قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية التحركِ الجادِّ على كافة المستويات وبمعاونةِ شركائِنا فى التنمية حيث استطعنا، اعتماداً على الاستقرار السياسي، اتخاذَ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الكهرباء فى إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمينَ الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة.

وأشار شاكر إلى الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع وأبدى ترحيبه بالتعاون مع الشركات الدنماركية فى هذا الصدد .

كما اشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة فى مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.

وأضاف أن القطاع قد قام باتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مشيراً إلى أنه تم الوصول حالياً مع عدد من المستثمرين لمشروعات الطاقة الشمسية لأسعار تنافسية فى هذا المجال ( سعر 2 سنت دولار / ك.و.س لمشروعات الطاقة الشمسية p.v، وكذا بسعر 2.85 سنت دولار / ك.و.س بالنسبة لمشروعات طاقة الرياح ) .

واشار الوزير إلى أنه هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر فى مصر كخطوة اولى نحو التوسع فى هذا المجال وصولا إلى امكانية التصدير، مؤكداً على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال .

وأكد الدكتور شاكر على إهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار وتصدير الكهرباء إلى أوروبا حتى تصبح مصر مركز إقليمى للطاقة .

وأشاد سفير الدنمارك بالقاهرة بالعلاقات لمتميزة التى تربط بين البلدين مؤكداً على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات، مشيدا بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات،

وأعرب عن رغبة بلاده فى الاستثمار فى مصر وزيادة التعاون بين قطاع الكهرباء والشركات الدنماركية مشيداً بالخبرات والنجاحات التى حققتها العديد من الشركات المصرية العاملة فى مجال الكهرباء، مؤكداً على اهتمام الجهات العالمية للاتجاه فى الاستثمار على أرض مصر التى تعد بوابة للدخول إلى قارة أفريقيا .

ومن جانبه ، أشاد رئيس شركة فيستاس لجنوب أوروبا والشرق الاوسط وافريقيا بالتعاون مع وزارة الكهرباء فى المشروعات التى تنفذها الشركة مع القطاع وأكد حرصه على زيادة هذا التعاون فى الفترة المقبلة .

وأبدى دكتور شاكر ترحيبه بالتعاون مع الشركات الدنماركية فى مشروعات الطاقة المتجددة التى تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس، وكذلك المساهمة فى مجالات كفاءة استخدام الطاقة .

وأكد شاكر أن هذا اللقاء يعكس حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون بين مصر والدنمارك خلال الفترة القادمة والاستفادة من خبراتهم المتطورة فى مجال الطاقات المتجددة.