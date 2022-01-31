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ضبط صاحب مخزن بحوزته 15 طن نفايات طبية خطرة بالشرقية

الإثنين، 31 يناير 2022 08:10 م
ضبط صاحب مخزن بحوزته 15 طن نفايات طبية خطرة بالشرقية متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجحت الأجهزة الأمنية، فى القبض على صاحب مخزن بحوزته 15 طن نفايات طبية خطرة من مخلفات المستشفيات سابقة الاستخدام وبها مواد محظور تداولها فى محافظة الشرقية، وحرر محضر بالواقعة.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال حماية البيئة، فقد قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملة بنطاق مديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت جهودها عن ضبط (أحد الأشخاص " مالك قطعة أرض مقام عليها مخزن عشوائى" كائنة بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية) وذلك لإدارته مخزن عشوائى "بدون ترخيص" لتجميع وإعادة تدوير النفايات الطبية الخطرة من مخلفات المستشفيات، وعُثر بداخل المخزن المشار إليه على (15 طن نفايات طبية خطرة من مخلفات المستشفيات سابقة الاستخدام ومختلطة بمخلفات المستشفيات الخطرة والمحظور حيازتها أو تدويرها أو التعامل بها بغير ترخيص من الجهات المعنية).

وبمواجهته أقر بأنه مالك الأرض المشار إليها، ومزاولته لذلك النشاط بدون ترخيص، وأنه يقوم بتجميع تلك النفايات بغرض إعادة بيعها للمصانع لإعادة تدويرها بقصد الربح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


حملة امنية

اخبار الحوادث

مخزن نفايات

الشرطة المتخصصة

وزارة الداخلية

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