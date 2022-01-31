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ضبط أقراص مخدرة بقيمة 3 مليون و700 ألف جنيه قبل تهريبها بالبحر الأحمر

الإثنين، 31 يناير 2022 07:41 م
ضبط أقراص مخدرة بقيمة 3 مليون و700 ألف جنيه قبل تهريبها بالبحر الأحمر حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط، 100 ألف قرص مخدر، بحوزة تاجر بدائرة بالبحر الأحمر قبل تهريبها عبر الموانى البحرية، وتقدر قيمة المضبوطات بمليون و700 ألف جنيه.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم) واعتزامه إعداد وتجهيز شحنة كبيرة لعقار الكبتاجون المخدر، تمهيداً لتهريبها عبر إحدى الموانئ البحرية إلى إحدى الدول .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع الإدارة العامة لأمن الموانئ والجهات المعنية، تم ضبط المتهم حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة سفاجا بالبحر الأحمر، وضبط بحوزته (103٫900 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر- 700 قرص لعقار "سيتوتك" أدوية غير مسجلة وغير مصرح بتداولها بالصيدليات – مبلغ مالى – هاتف محمول)، بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (3٫700٫000مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها


أقراص مخدره

ضبط أقراص مخدره

اخبار الحوادث

جهود الداخليه

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