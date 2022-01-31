دليلك لأهم الظواهر الفلكية خلال شهر فبراير.. كونوا على الموعد

كتب ــ محمود راغب

كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، عن أهم الظواهر الفلكية التى تشهدها الكرة الأرضية خلال شهر فبراير والتى يمكن رصدها في سماء مصر بالعين المجردة او النظارات المعظمة او التلسكوبات الصغيرة.

وفيما يلى ننشر تفاصيل الظواهر الفلكية خلال شهر فبراير، أعدها الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد، كما يلى:

1 فبراير - القمر الجديد (محاق فبراير).

يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها في ذلك اليوم لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم .. وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات البعيدة .

2 فبراير - اقتران القمر والمشترى.

يقترن القمر مع كوكب المشتري في هذا اليوم حيث نراهما متجاوران في السماء بعد غروب الشمس وحتى غروب القمر في السابعة إلا عشرة دقائق ثم غروب المشتري في السابعة والثلث تقريبا .

13 فبراير - اقتران القمر مع النجم بولوكس.

يقترن القمر مع النجم بولوكس (بيتا برج الجوزاء) في هذا اليوم حيث نراهما متجاوران في السماء عند دخول الليل وحتى غروبهما في الخامسة فجرا من صباح اليوم التالي .

14 فبراير - اقتران القمر مع خلية النحل.

يقترن القمر مع الحشد النجمي خلية النحل في برج السرطان في ذلك اليوم ، حيث نراهما متجاوران في السماء عند دخول الليل وحتى غروبهما في الخامسة والنصف فجرا من صباح اليوم التالي ... علما بان رؤية هذا المشهد يحتاج الى استعمال نظارة معظمة او تلسكوب صغير حيث ان الحشد النجمي خلية النحل لا يُرى بالعين المجردة ..

16 فبراير - اكتمال القمر (بدر فبراير)..

يبدو لنا القمر بدرا في الفترة من15 إلى 17 فبراير ، اما ذروة البدر فستكون في 16 فبراير بإذن الله حيث يكتمل قرص القمر ويبلغ لمعانه 99.8 % .. ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الثلج أو قمر الصيد لأن الجو القاسي يجعل الصيد صعبا في ذلك الوقت أيضا .

16 فبراير - استطالة عطارد.

يبلغ كوكب عطارد أقصى استطالة له من الشمس في هذا اليوم بنحو 26.3 درجة ، وهو يترائى في السماء الشرقية ككوكب الصبح قبل شروق الشمس حيث يشرق في الخامسة والثلث تقريبا ، وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير عطارد.

27 فبراير - اقتران القمر مع المريخ .

يقترن القمر مع كوكب المريخ ، حيث نراهما متجاوران عند شروقهما في الرابعة والربع صباحا تقريبا في ذلك اليوم إلى ان يختفيا من جراء شدة ضوء الشفق الصباحي

28 فبراير - اقتران القمر مع عطارد.

يقترن القمر مع كوكب عطارد ، حيث نراهما بصعوبة متجاوران عند شروقهما قبل شروق الشمس مباشرة في ذلك اليوم إلى ان يختفيا سريعا من جراء شدة ضوء الشفق الصباحي .